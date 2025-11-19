Sesiona Congreso en Seccional Pascual Orozco

Pascual Orozco, Guerrero.- En el marco de la conmemoración del 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua, llevaron a cabo Sesión Solemne en el Seccional de Pascual Orozco, Guerrero en presencia de los tres poderes del Estado.

En el Salón de actos del Centro Regional de Educación Integral 20 de Noviembre, estuvieron presentes descendientes de la Revolución Mexicana, así como autoridades estatales y municipales, quienes junto con legisladores y población, rindieron Honores a la Bandera y entonaron el Himno Nacional.

En su intervención, el diputado Jaime Torres del Distrito 13, dio la bienvenida a cada una de las personas al seccional, lugar que refirió como una tierra que respira historia y que guarda las gestas más trascendentes de nuestro país; homenaje a quienes se levantaron en armas, hombres, mujeres y jóvenes valientes, fuertes y llenos de esperanza que buscaban una mejor patria.

“Aquí dieron pie a las primeras batallas de aquella Revolución que cambiaría para siempre el destino de México. A más de un siglo de aquellos días, los ideales de familia, libertad y de justicia, siguen siendo nuestra guía; que el ejemplo de Pascual Orozco nos inspire a mirar al porvenir con esperanza, a construir un México donde la memoria sea raíz y el futuro, promesa”, concretó.

Por último, recordó que los valores permanentes como un compromiso con la sociedad, son: justicia social, igualdad ante la ley, distribución equitativa de oportunidades, respeto a las libertades y defensa inquebrantable de la dignidad humana.

Óscar González Luna, subsecretario de Gobierno y en representación de la Gobernadora del Estado, expresó que este homenaje, es a quienes encendieron la llama de la Revolución Mexicana, quienes dieron voz a las y los desfavorecidos y que dieron un rumbo nuevo al país: “A 115 años de esta gesta, el mensaje sigue siendo el mismo, Chihuahua es tierra de personas valientes que buscan su libertad y la justicia social”.

“Aquí en Pascual Orozco, la lucha no fue sólo una palabra, fue un sueño de quienes no se conformaron por ver la injusticia repetida, la certeza de que un pueblo unido puede cambiarlo todo; recordamos a quienes no quedaron en los libros, a las madres y a las familias que dieron techo a los revolucionarios, a los jóvenes que partieron sin regreso y que no dejaron de pensar en un futuro mejor”, abundó.

Al término de la sesión, se realizó la Guardia de Honor en la estatua monumental del General Pascual Orozco, así como el encendido de la llama en el mural “Una Sola Llama”