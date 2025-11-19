Hoteleros prevén cerrar noviembre con hasta 61% de ocupación

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Chihuahua, Miguel Ordoñez, informó que noviembre representa uno de los mejores meses para el sector, por lo que proyectan cerrar con una ocupación aproximada del 61%.

“Noviembre es de los meses más fuertes en ocupación hotelera para la ciudad; esperamos cerrar con un 60 o 61%, lo que nos permitirá tener un colchón para diciembre y concluir el año con alrededor del 62%”, comentó.

Ordoñez señaló que se prevé un cierre similar al de 2023, aun cuando actualmente existen más hoteles en operación. Esto, dijo, demuestra que la demanda continúa creciendo y que el turismo se mantiene como un motor económico para la capital.

Finalmente, destacó que durante los próximos meses se desarrollarán diversos eventos de gran magnitud, los cuales podrían incluso marcar un nuevo récord de ocupación y seguir impulsando el turismo en Chihuahua.