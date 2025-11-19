Bonilla advierte que reforma a Ley de Aguas pone en riesgo al campo

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, advirtió que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales representa un riesgo para los agricultores del país, por lo que llamó a los legisladores federales a “trabajar verdaderamente por el pueblo y no solo por su partido”, al señalar que en el pasado se han aprobado iniciativas sin un análisis real, aprovechando la mayoría de Morena en el Congreso.

“Tenemos que ponernos primero la camisa de chihuahuenses y de mexicanos. México es grande por su campo y debemos respaldar a quienes todos los días labran la tierra. Que se den cuenta de que el campo ruge, y a ellos deben escuchar, no a los de oposición, a los ciudadanos”, expresó.

Bonilla alertó que, al impedir que los productores transmitan legalmente sus derechos de agua, la reforma podría detonar la proliferación de pozos irregulares y abrir espacio a gestiones discrecionales ante la autoridad federal.

“Esto indudablemente abre la puerta a la corrupción. Atenta contra el campo en México y no lo podemos permitir”, sostuvo