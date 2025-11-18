Invita Estado al desfile conmemorativo por el 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) invita a la ciudadanía a disfrutar del tradicional desfile cívico-deportivo, conmemorativo del 115 aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, que contará con la participación de cerca de 6 mil personas.

El acto se efectuará el próximo jueves 20 de noviembre a las 11:00 horas, con 70 contingentes integrados por estudiantes, docentes, asociaciones civiles, clubes deportivos, personal de seguridad pública y protección civil, así como elementos del Ejército Mexicano.

El recorrido iniciará a la altura del cruce de la avenida Venustiano Carranza y calle Nicolás Bravo, con dirección a avenida Benito Juárez, por la que continuarán hasta la intersección con Cristóbal Colón.

Como parte de la marcha habrá 10 carros alegóricos elaborados por alumnos de instituciones educativas de los diferentes niveles, que representarán pasajes históricos y a personajes del movimiento revolucionario.

Estudiantes de educación Básica, Media Superior y Superior, competirán en los concursos de danza folclórica y tabla gimnástica, que serán evaluados por un jurado de expertos quienes elegirán a los tres primeros lugares de cada categoría.

Habrá exhibiciones por las fuerzas militares y policiacas, así como de agrupaciones civiles y clubes deportivos, además de la participación de la Banda de Música del Gobierno del Estado.

Previo al inicio del acto protocolario, autoridades estatales encabezarán la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte Chihuahua 2025, a los atletas y entrenadores que fueron merecedores de esta distinción.