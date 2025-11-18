Hasta Morena reconoce la urgencia: replican iniciativa para eliminar el ISR a trabajadores: diputado

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, advirtió que hasta los legisladores federales Morena se han sumado a su iniciativa para eliminar el cobro de impuestos en ingresos adicionales de los trabajadores, toda vez que la diputada morenista Naty Jiménez Vásquez, presentó la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la renta para eliminar el cobro de este impuesto en primas, bonos e incentivos.

“El Impuesto Sobre la Renta es el peor impuesto, el más inmoral, es el impuesto al trabajo, el que castiga a quien se esfuerza para salir adelante. Qué bueno que hasta legisladores de Morena se están dando cuenta de que es el momento de parar este saqueo”, declaró.

Francisco Sánchez remarcó que desde el Congreso de Chihuahua ha impulsado la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para que se elimine el cobro de impuestos en aguinaldos, utilidades, vales de despensa, horas extra y finiquitos, iniciativa que ya fue aprobada por comisiones del Congreso.

“Es momento de acabar con el saqueo a los trabajadores, con este salvajismo fiscal que solo quiere depredar el patrimonio de quienes sí trabajan, de quienes sí producen, de quienes ahorran para darle un futuro a los suyos”, sentenció.