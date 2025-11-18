Agricultores se manifestan vs Ley General de Aguas

Productores agrícolas y ganaderos de distintos municipios del estado, principalmente de la zona centro-sur, se congregaron este martes en las instalaciones del Congreso del Estado para exigir a los legisladores locales que fijen postura y frenen la aprobación de la nueva Ley General de Aguas impulsada por el Gobierno Federal.

Los manifestantes, portando mantas y consignas, solicitaron a los diputados estatales que intercedan ante legisladores federales y senadores para que rechacen la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, pues aseguran que la iniciativa afectará directamente al sector productivo.

Los agricultores señalaron que la reforma plantea restricciones y mecanismos de control que consideran perjudiciales para la operación de los distritos de riego y para la actividad agropecuaria en general, al tiempo que expresaron temor por posibles limitaciones al uso del agua en zonas de alta producción.

Durante la protesta, representantes del sector hicieron un llamado a mantener la unidad entre productores y a que las autoridades estatales respalden su postura, advirtiendo que continuarán movilizándose si la iniciativa avanza sin tomar en cuenta a quienes dependen del recurso hídrico para trabajar y sostener sus comunidades.

El grupo pidió que el Congreso local emita un posicionamiento formal y se sumó a las manifestaciones que agricultores del país han realizado en rechazo a la reforma hídrica que se discute a nivel federal.