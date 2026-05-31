Lleva Municipio pláticas de prevención a escuelas de zona rural.

Con el objetivo de acercar herramientas de prevención y orientación a todos los sectores del municipio, personal del área de Prevención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal continúa llevando pláticas y actividades a escuelas de la zona rural de Chihuahua.

Estas acciones están dirigidas principalmente a niñas, niños y jóvenes, con temas como prevención de la violencia, acoso escolar, uso responsable de redes sociales, ciberdelitos y Justicia Cívica, entre otros, a fin de generar entornos más seguros y saludables para las y los estudiantes.

El trabajo preventivo no se limita únicamente a la mancha urbana, ya que también se mantiene presencia constante en comunidades rurales, como en la escuela Leopoldo Enríquez Ordóñez, del ejido Ocampo, donde la comunidad estudiantil mostró gran interés en las temáticas impartidas.

El Gobierno Municipal refrenda así su compromiso de trabajar de manera cercana con instituciones educativas y familias, impulsando acciones preventivas que contribuyan al bienestar y desarrollo integral de la niñez y juventud chihuahuense.