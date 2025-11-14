HomeLocalDifunde ICHITAIP nombres de los ganadores del Octavo Concurso de Video 2025. “Tu Privacidad en la Era Digital”
Difunde ICHITAIP nombres de los ganadores del Octavo Concurso de Video 2025. "Tu Privacidad en la Era Digital"

Viernes 14 de noviembre de 2025

El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), conforme a la convocatoria, da a conocer este viernes el nombre de los ganadores del Octavo Concurso de Video 2025. “Tu Privacidad en la Era Digital”.

Ellos son:

LUGARGANADORNOMBRE DEL VIDEOINSTITUCIÓN EDUCATIVAMUNICIPIO DE LA INSTITUCION
Miranda B.M.IncautaColegio de Bachilleres 8Chihuahua
Valeria Fernanda D.L.¿Qué publicas en redes? Protege tu identidad digital ¡Porque tu vales mucho más que un like?Colegio de Bachilleres 9Juárez
Camila Disiree C.R.Ciberseguridad: tu privacidad también necesita contraseñaColegio de Bachilleres 9Juárez

Los premios a los tres primeros lugares consisten en:

Primer lugar: Laptop Gamer Nitro 17

Segundo lugar: Ipad de 11 pulgadas

Tercer lugar: Dron DJI MINI 4K

Además, todos los concursantes recibirán constancia de participación.

En esta edición, se recibieron un total de 159 videos, 122 por mujeres y 37 por hombres, procedentes de Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Jiménez, Juárez, Meoqui y Nuevo Casas Grandes.

En días previos se realizó la tarea de juzgamiento por parte de los integrantes del jurado calificador, que estuvo integrado por la Comisionada María Selene Prieto Domínguez; de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mariana Rascón Álvarez; y, de la Secretaría de Cultura del Estado, Luis Alberto Cedillo Chacón; la Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno, estuvo presente acompañando las tareas del jurado calificador.

La entrega de premios a los ganadores se realizará en fecha por determinar por parte del Consejo General.

Conoce los videos ganadores:

1ER LUGAR VIDEO 188

2DO LUGAR VIDEO 45

3ER LUGAR VIDEO 118 https://www.ichitaip.org/infoweb/archivos/docs/convvid/2025/1760407180/Video%20Ciberseguridad%20tu%20privacidad%20tambi%C3%A9n%20necesita%20contrase%C3%B1a%20amila%20Desiree.mp4

