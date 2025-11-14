Difunde ICHITAIP nombres de los ganadores del Octavo Concurso de Video 2025. “Tu Privacidad en la Era Digital”

Viernes 14 de noviembre de 2025

El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), conforme a la convocatoria, da a conocer este viernes el nombre de los ganadores del Octavo Concurso de Video 2025. “Tu Privacidad en la Era Digital”.

Ellos son:

LUGAR GANADOR NOMBRE DEL VIDEO INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPIO DE LA INSTITUCION 1° Miranda B.M. Incauta Colegio de Bachilleres 8 Chihuahua 2° Valeria Fernanda D.L. ¿Qué publicas en redes? Protege tu identidad digital ¡Porque tu vales mucho más que un like? Colegio de Bachilleres 9 Juárez 3° Camila Disiree C.R. Ciberseguridad: tu privacidad también necesita contraseña Colegio de Bachilleres 9 Juárez

Los premios a los tres primeros lugares consisten en:

Primer lugar: Laptop Gamer Nitro 17

Segundo lugar: Ipad de 11 pulgadas

Tercer lugar: Dron DJI MINI 4K

Además, todos los concursantes recibirán constancia de participación.

En esta edición, se recibieron un total de 159 videos, 122 por mujeres y 37 por hombres, procedentes de Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Jiménez, Juárez, Meoqui y Nuevo Casas Grandes.

En días previos se realizó la tarea de juzgamiento por parte de los integrantes del jurado calificador, que estuvo integrado por la Comisionada María Selene Prieto Domínguez; de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mariana Rascón Álvarez; y, de la Secretaría de Cultura del Estado, Luis Alberto Cedillo Chacón; la Comisionada Karla Gabriela Fuentes Moreno, estuvo presente acompañando las tareas del jurado calificador.

La entrega de premios a los ganadores se realizará en fecha por determinar por parte del Consejo General.

Conoce los videos ganadores:

1ER LUGAR VIDEO 188

2DO LUGAR VIDEO 45

3ER LUGAR VIDEO 118 https://www.ichitaip.org/infoweb/archivos/docs/convvid/2025/1760407180/Video%20Ciberseguridad%20tu%20privacidad%20tambi%C3%A9n%20necesita%20contrase%C3%B1a%20amila%20Desiree.mp4