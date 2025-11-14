Lleva Gobierno del Estado apoyo alimentario a 200 familias de Ocampo

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) entregó paquetes de maíz y frijol, a 200 familias residentes de diversas localidades del municipio de Ocampo.

Durante la jornada se benefició a habitantes de las poblaciones de Agua Caliente, Cajurichi, Gasachi, Huajumar, La Casita, La Joya, Memelichi de Abajo, Pueblo Viejo y Saucillo.

Además se apoyó a 20 familias de Agua Caliente con equipo y herramienta de labranza, para fortalecer sus capacidades productivas y contribuir en el impulso de la economía comunitaria.

La SPyCI informó que se continuará con la implementación de los programas de atención, producción y acompañamiento comunitario, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los chihuahuenses avecindados en la zona rural.