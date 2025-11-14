Renueva FMI Línea de Crédito Flexible con México por dos años más
Fuente: El Economista
El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó este viernes que renovó una Línea de Crédito Flexible a dos años para México por unos 24,000 millones de dólares.
El FMI advirtió que la actividad económica mexicana permanece débil, limitada por la necesidad de consolidación fiscal y una política monetaria aún restrictiva.
A solicitud de las autoridades mexicanas el nivel de acceso pasó de 300% a 200% de la cuota de México, precisó el FMI.
La evaluación del Directorio Ejecutivo del organismo destacó que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder, de ser necesario y sin condicionalidad, a los recursos disponibles a través de este instrumento. Asimismo, resaltó que México mantiene fundamentos macroeconómicos e institucionales sólidos y un historial consistente de políticas económicas prudentes, tales como finanzas públicas sanas, una trayectoria de deuda sostenible y un marco sólido de política monetaria y cambiaria.