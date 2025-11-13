Verifica PC tiendas Waldos en Chihuahua

El coordinador de Protección Civil Municipal, Iván Rivera, informó, que la dependencia realizó operativos de verificación en las diez sucursales de la cadena Waldos ubicadas en la ciudad, donde una de ellas fue clausurada por no cumplir con los lineamientos de seguridad establecidos.

“Hicimos operativo en las diez tiendas de Waldos; una de ellas fue clausurada por no cumplir con las medidas de seguridad. La mayoría presentó observaciones por falta de programas internos, mantenimiento de extintores, ubicación de detectores de humo y señalética, entre otros aspectos”, detalló Rivera.

El funcionario señaló que los operativos forman parte de las acciones preventivas que realiza Protección Civil para garantizar la seguridad de trabajadores y clientes, y exhortó a los establecimientos comerciales a mantener en regla sus medidas de prevención y protección ante emergencias.