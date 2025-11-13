Invitan a venta de productos elaborados por personas de las Casas de los Abuelos

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, invita a la ciudadanía a disfrutar este viernes 14 de noviembre de la exposición y venta de productos elaborados por personas mayores de las Casas de los Abuelos.

El evento se llevará a cabo en la planta baja del edificio Héroes de la Revolución, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Durante la jornada, las y los asistentes podrán encontrar una variedad de artículos, como bisutería, manualidades, tejidos, y otros productos elaborados artesanalmente, resultado del talento y la creatividad de las personas adultas mayores que participan en estos espacios.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, invitó a la comunidad a asistir, conocer y adquirir los productos, al resaltar que cada pieza refleja el esfuerzo, la dedicación y la experiencia de sus creadoras y creadores.

Destacó además que las Casas de los Abuelos son espacios de gran valor para las personas adultas mayores, pues les permiten desarrollar sus habilidades, mantenerse activas física y mentalmente, y convivir en un ambiente de amistad y apoyo mutuo.Informó que el objetivo de esta exposición es que las y los participantes obtengan ingresos directos por la venta de sus productos, lo que contribuye a fortalecer su economía y a motivarlos a continuar creando.