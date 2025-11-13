Lanzan convocatoria Fomac novena edición

En rueda de prensa, personal del Instituto de Cultura Municipal, invitaron a los artistas y creadores locales para que participen en la novena edición de Fomac.

Para este año, la bolsa es de 4 millones 200 mil pesos, los cuales prevén beneficien a mas de 40 proyectos y 70 artistas.

La convocatoria estará abierta del 13 de noviembre y hasta el 12 de diciembre a las 2:00pm.

Para mas detalles visitar la página oficial de fomac.com.mx y en Facebook la página del Instituto de Cultura Municipal.