Invitan al “Valentía Fest” contra el abuso infantil
Lorena Domínguez del IMM del Instituto Municipal de las Mujeres, en conjunto con Isabel Sánchez de la asociación Cuidado Infantil Preventivo A.C., invita a las familias chihuahuenses a participar en el “Valentía Fest”, un evento recreativo y familiar que se realizará el domingo 23 de noviembre, de 9:00 a 11:00 de la mañana, en el Kiosko frente a Catedral, en el Centro de la ciudad.
La actividad contará con una carrera de obstáculos, así como la Carrera de Botargas, pintacaritas, fotografías con superhéroes y una rifa de regalos, con el objetivo de fomentar la convivencia familiar y el desarrollo infantil a través del juego y la actividad física.
El donativo para participar será de 50 pesos por persona, y se invita a los niños y niñas a asistir disfrazados de superhéroes.
Los organizadores recomiendan acudir en familia para disfrutar de un ambiente lleno de diversión, unión y valores.
Para mayor información o registro, las personas interesadas pueden comunicarse al 614 539 9905 o visitar las redes sociales de @cip_mx