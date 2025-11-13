Nueva Ley General de Aguas pretende hundir al campo de Chihuahua: Arturo Medina

El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina Aguirre, advirtió que la nueva Ley General de Aguas impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum pone en grave riesgo al campo chihuahuense, al centralizar el control del agua, vulnerar derechos adquiridos y encarecer la producción agrícola y ganadera.

Medina señaló que no se debe permitir que, desde un escritorio en la Ciudad de México, se decida quién puede sembrar, quién puede regar y quién se queda sin agua.

El legislador recordó que la iniciativa prohíbe transferir concesiones de agua, incluso cuando cambie el propietario de la tierra o se rente, lo que en los hechos le quita valor a las parcelas y golpea directamente a ejidos y pequeños productores, cuya tierra solo tiene sentido si hay agua para producir.

Asimismo, señaló que la propuesta concentra todas las decisiones en la CONAGUA —otorgamiento, prórroga y cancelación de concesiones, así como sanciones— y elimina facultades de organismos locales y módulos de riego, lo que se traduce en más trámites, más incertidumbre y menos capacidad de respuesta en regiones rurales.

Medina advirtió también que la Ley crea nuevos delitos hídricos, abriendo la puerta a que productores terminen en la cárcel por interpretaciones a modo de la autoridad, mientras se obliga a productores a asumir costos adicionales en medición, reportes y requisitos burocráticos.

“Esta reforma no reconoce el esfuerzo del productor, lo criminaliza. En lugar de dar certeza y apoyo, los llena de miedo a perder su agua, su tierra o hasta su libertad por decisiones discrecionales”, dijo.

El coordinador priista subrayó que la postura del PRI al respaldar a las familias del campo no es nueva ni coyuntural y continuarán dando respaldo al sector agropecuario, con los ganaderos, con los campesinos y con sus organizaciones, escuchando sus preocupaciones y acompañando.

“Cuentan con nuestro apoyo total frente a esta ley que centraliza el agua, debilita sus derechos y amenaza su patrimonio”, enfatizó.

Medina concluyó que el Grupo Parlamentario del PRI en Chihuahua acompañará la lucha del sector agropecuario para frenar cualquier intento de usar el agua como herramienta de control político:

“El agua es vida y es producción, no un instrumento de presión. Vamos a defender al campo de Chihuahua con firmeza, con argumentos y, sobre todo, de la mano de quienes todos los días trabajan la tierra y cuidan el ganado”, finalizó.