Arranca marcha de Morena contra Maru Campos en Chihuahua; encabezan “Andy” López Beltrán y Ariadna Montiel



Con consignas, banderas guindas y la presencia de liderazgos nacionales, este sábado arrancó la marcha convocada por Morena en la ciudad de Chihuahua contra la gobernadora Maru Campos, movilización que partió desde la Glorieta de Pancho Villa rumbo al Palacio de Gobierno.

Desde temprana hora comenzaron a concentrarse cientos de militantes y simpatizantes del partido guinda, quienes arribaron procedentes de distintos municipios de Chihuahua y de otras entidades del país para participar en la protesta organizada por la dirigencia nacional morenista.

También, otros militantes como Cruz Pérez Cuéllar, Juan Carlos Loera, Cuauhtémoc Estrada. Brenda Ríos, entre otros fueron los que se vieron.

Entre las figuras políticas que encabezan la movilización se encuentra Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, segundo hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización de Morena. También participa la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, además de senadores, diputados federales y operadores políticos afines al movimiento.

La marcha se desarrolla en medio del clima de confrontación política entre Morena y el Gobierno del Estado, luego de la polémica generada por presuntos operativos con participación de agencias estadounidenses en territorio chihuahuense, tema que el partido guinda ha utilizado para exigir un juicio político contra la mandataria estatal.

Durante el arranque de la movilización, los asistentes lanzaron consignas contra el gobierno estatal, mientras portaban pancartas alusivas a la defensa de la soberanía nacional y en respaldo a la llamada Cuarta Transformación.

La presencia de liderazgos nacionales convirtió la movilización en uno de los eventos políticos más relevantes del fin de semana en Chihuahua, en donde Morena busca también mostrar músculo político rumbo al proceso electoral de 2027.

Elementos de seguridad y tránsito implementaron cierres viales y operativos en las inmediaciones de la ruta de la marcha, mientras contingentes continúan avanzando hacia el primer cuadro de la ciudad.