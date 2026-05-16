Arranca marcha de Morena en Chihuahua

Esta tarde comenzó la marcha organizada por Morena en la capital del estado, donde cientos de simpatizantes se movilizaron rumbo a Palacio de Gobierno.

La concentración inició en la Glorieta de Pancho Villa, lugar al que arribaron ciudadanos provenientes de diversos municipios de Chihuahua para participar en la movilización denominada en defensa de la soberanía nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 500 personas se encontraban reunidas al arranque del evento, portando banderas mexicanas, mantas y propaganda relacionada con Morena y la Cuarta Transformación.

Al frente del contingente se colocaron grupos indígenas que encabezaron el recorrido peatonal hacia el centro de la ciudad, mientras detrás avanzaban militantes, legisladores y simpatizantes del partido.

En las inmediaciones del punto de reunión también fueron instalados módulos de hidratación para atender a los asistentes, además de puestos ambulantes con artículos alusivos al movimiento político.

Aunque se había generado expectativa por la posible presencia de Ariadna Montiel, la funcionaria federal no acudió al inicio de la marcha ni fue vista entre los organizadores principales.

La movilización arrancó alrededor de las 16:00 horas bajo vigilancia de elementos de seguridad pública y agentes de vialidad, quienes implementaron cierres parciales en distintas avenidas para facilitar el paso de los manifestantes.