Apoyan a 100 emprendedores chihuahuenses con cheques para adquisición de materiales

En colaboración con Fundación Coppel, el Gobierno Municipal, Gobierno del Estado y CELIDERH, entregaron cheques a 100 emprendedores chihuahuenses por medio del programa “Coppel Emprende Chihuahua” para que impulsen sus negocios con la compra de materiales, herramientas o insumos que necesiten.

Las y los participantes podrán recoger su apoyo en especie a través de CELIDERH A.C., donde cada beneficiario recibirá un incentivo de 8 mil pesos destinados a fortalecer sus negocios.

Además, el programa Coppel Emprende Chihuahua busca capacitar a microempresarios en temas como finanzas, contabilidad, marketing y administración.

A lo largo de nueve meses, más de 900 emprendedores chihuahuenses completaron su proceso de formación, del cual fueron seleccionados 100 para recibir el apoyo Capital Semilla, bajo la supervisión de un comité integrado por las instituciones aliadas.

Durante la entrega, el director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán, agradeció al alcalde Marco Bonilla por su respaldo al sector emprendedor y reconoció el esfuerzo de las y los beneficiarios, destacando la importancia de continuar con alianzas que fortalezcan el ecosistema productivo:

“A todas y todos los beneficiarios, quiero decirles que este apoyo es solo el comienzo.

Confíen en su talento, en su capacidad y en el acompañamiento que desde el Gobierno y las instituciones aliadas seguimos construyendo para ustedes”, detalló José Jordán.

Con esta colaboración, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con el emprendimiento, la innovación y la competitividad, para fortalecer el desarrollo económico y la generación de más oportunidades para las familias.