Lleva Maru programa “juntos construimos” a secundaria

La gobernadora del Estado, Maru Campos, encabezó una jornada del programa “Juntos Construimos” en la Secundaria Estatal 3044, ubicada en la colonia Colinas del Sol, donde se entregaron diversas mejoras a las instalaciones educativas.

Durante el evento, la mandataria estatal convivió con estudiantes, docentes y padres de familia, a quienes reiteró el compromiso de su administración para fortalecer la infraestructura escolar y crear espacios dignos para la formación de los jóvenes.

En la ceremonia también participaron las diputadas locales Joss Vega y Nancy “La China” Frías, así como la legisladora federal Manque Granados, quienes destacaron el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno para atender las necesidades de las comunidades educativas.