Retira proveedor Juárez pancartas ciudadanas en contra de Morena

Ciudadanos y medios de comunicación captaron el momento en que un vehículo de la empresa Expa, conocida por mantener contratos con el municipio de Ciudad Juárez, retiró pendones colocados por un colectivo ciudadano en la defensa de la paz por México.

Dichas pancartas expresaban inconformidad en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su partido político, Morena, así como por la defensa pública hacia un gobernador con licencia señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Las cámaras ciudadanas lograron captar las placas del vehículo y al personal que realizó estas acciones, con la finalidad de que las y los chihuahuenses conozcan estos hechos.