Tres detenidos tras operativo en El Porvenir: Salas

Julio Salas Comisario en jefe de la policía municipal, informó que tras un operativo conjunto la tarde del martes de logró la detención de tres hombres presuntamente relacionados con la agresión a dos jóvenes al exterior del bar “la barra tradicional”, ocurridos el pasado domingo.

Salas explicó que, en el operativo, los agentes actuaron conforme a los protocolos de uso de la fuerza.

“Obviamente, cuando se pone en riesgo la vida de un oficial, el modelo de fuerza permite el uso de armas de fuego.

En ese sentido se informó de inmediato al alcalde, al área de fiscalía y se brindó todo el apoyo a los compañeros”, señaló el funcionario