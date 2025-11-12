Arranca operativo de seguridad por Buen Fin y temporada navideña

Con el propósito de reforzar la seguridad durante la temporada decembrina, el alcalde Marco Bonilla dio inicio al operativo especial de la Policía Municipal, que abarcará desde el Buen Fin hasta las festividades navideñas, periodo en el que se incrementa la actividad comercial y la circulación de efectivo por el pago de aguinaldos.

El operativo contempla una presencia disuasiva permanente en los principales centros y plazas comerciales de la ciudad, así como en zonas con alta afluencia de personas, a fin de prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de las familias chihuahuenses.Para ello, se desplegarán 351 elementos que realizarán turnos extraordinarios de cinco horas durante siete semanas, además de la participación de 200 agentes policiales, 67 mandos de todas las subdirecciones, 32 custodios, 36 radio operadores y 16 bomberos.

Asimismo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal llevará a cabo patrullajes en cinco zonas estratégicas, una de ellas considerada prioritaria con base en un análisis georreferenciado de incidencia delictiva elaborado por FICOSEC, con el objetivo de focalizar los esfuerzos de prevención y respuesta ante posibles incidentes.