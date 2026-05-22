Motociclista resulta herido tras choque con camioneta en la colonia Granjas

Un motociclista repartidor de la refaccionaria Chavitar terminó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado en calles de la colonia Granjas, al norte de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Pino y José María Mata, donde presuntamente la conductora de una camioneta Chevrolet Trax roja no respetó el señalamiento de alto, provocando que le cerrara el paso al conductor de la motocicleta.

Tras el impacto, el repartidor cayó sobre la carpeta asfáltica y sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo, por lo que testigos del accidente acudieron a auxiliarlo y realizaron el reporte al sistema de emergencias 911.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle las primeras atenciones médicas y posteriormente trasladarlo a un hospital para una valoración más especializada.

Elementos de la Policía Vial también acudieron al sitio con el fin de levantar el croquis correspondiente y determinar las responsabilidades del percance.