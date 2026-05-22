Realizan el primer encuentro Interinstitucional de Vacunación

La Secretaría de Salud llevó a cabo el Primer Encuentro Interinstitucional de Vacunación en el Estado de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal vacunador.

Durante este encuentro participaron alrededor de 200 profesionales de la salud, entre responsables de programas de vacunación, supervisores y personal operativo de distintas regiones del estado e instituciones participantes, entre ellas la Secretaría de Salud, Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), y el InstitutoMexicano del Seguro Social (IMSS).

También el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Pensiones Civiles del Estado, Instituto Municipal de Pensiones (IMPE) y Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la jornada, autoridades destacaron la importancia de mantener esquemas de inmunización sólidos y actualizados para proteger a la población, especialmente de niñas, niños y grupos vulnerables, así como los lineamientos generales del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

Como parte de las actividades, se desarrollaron ponencias y mesas de trabajo enfocadas en los lineamientos generales de vacunación 2025-2026, la actualización de estrategias nacionales de inmunización y el fortalecimiento de conocimientos sobre vacunas prioritarias dentro del esquema universal.

Asimismo, se abordaron temas relacionados con la vacunación contra sarampión, Virus del Papiloma Humano (VPH), hepatitis A, neumococo y Virus Sincicial Respiratorio (VSR), además de espacios de análisis e intercambio de experiencias entre personal operativo.