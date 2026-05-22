Remodelarán oficinas de registro civil

El Gobierno del Estado puso en marcha un programa de remodelación y modernización de sus oficialías del Registro Civil de la capital y Ciudad Juárez, en atención a las solicitudes y necesidades expresadas por la ciudadanía.

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección General del Registro Civil, informó que con estas acciones, en las que se hará una inversión cercana a los 6 millones de pesos, se brindará una atención más digna, eficiente y humana a las y a los chihuahuenses.

En la ciudad de Chihuahua se realizan trabajos de rehabilitación en la Oficialía “Pistolas Meneses”, por lo cual permanece cerrada; las obras continuarán en Plaza Vallarta y Centro. La inversión en estas tres oficinas será de 3 millones 77 mil 134 pesos con 68 centavos.

En Juárez las remodelaciones se llevarán a cabo en Aztecas, Bellavista y Pueblito Mexicano con una inversión de 2 millones 922 mil 865 pesos con 33 centavos, con la finalidad de ofrecer espacios funcionales y adecuados para la atención de las y los usuarios.

En Ojinaga la Oficialía del Registro Civil inició el proceso de traslado a un nuevo inmueble, como parte de las acciones de fortalecimiento institucional.Silvia Margarita Alvídrez Valles, directora del Registro Civil, dijo que esta dependencia constituye una de las instituciones más importantes para la vida pública y jurídica de la sociedad.

A través de ella, se garantiza el derecho humano a la identidad y se otorga certeza legal a hechos fundamentales como el nacimiento, matrimonio, reconocimiento de hijos, divorcio y defunción de las personas.

“Con más de 165 años de historia, el Registro Civil se ha consolidado como una institución esencial para la construcción de ciudadanía, el acceso a derechos y la preservación de la memoria histórica de las y los chihuahuenses”, añadió la funcionaria.

Expresó que cada acta resguardada representa parte de la historia de una familia y del propio Estado de Chihuahua.