Realizan ICHITAIP y CPC conversatorio “La encrucijada del derecho a saber.

Sociedad, academia y sector privado ante los nuevos retos de la transparencia en Chihuahua”

El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) en coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana (CPC), realizaron el conversatorio “La encrucijada del derecho a saber: Sociedad, academia y sector privado ante los nuevos retos de la transparencia en Chihuahua”, en el que participaron catedráticos y representantes del sector empresarial, quienes brindaron sus opiniones ante estudiantes de la Universidad La Salle.

El Comisionado Presidente del ICHITAIP, Sergio Rafael Facio Guzmán, al dar la bienvenida a los participantes, manifestó que la participación ciudadana es un tema que se enriquece con el combate a la corrupción y es el acceso a la información una herramienta en la materia.

Así mismo, recordó que antes de la existencia de los órganos garantes de acceso a la información, para poder obtenerla, era difícil, pues no se encontraba a un clic de poder saber cuestiones como el salario de los servidores públicos y mucho menos preguntar a las autoridades.

En Chihuahua, sigue existiendo el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y subsistirá hasta que no se modifique la Constitución del Estado de Chihuahua.

Por su parte, Jesús Abdala Abbud Yepiz, Titular del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, manifestó que cuando el consenso e incluso el disenso, se construye sobre la base de la evidencia y en defensa del interés público, la conversación fluye, las instituciones se fortalecen y la sociedad avanza

Con un llamado a la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos constitucionales de acceso a la información pública, los participantes basaron gran parte de sus comentarios en los textos del libro editado por el ICHITAIPA “reflexiones finales: qué sigue con el acceso a la información pública, la encrucijada del derecho a saber”.

Formaron parte del conversatorio, por parte del sector académico Gabriela Islas Baeza, Carlos Heriberto Flores Orona y René Adrián Moreno Parra, mientras que por parte del sector empresarial lo hicieron Alán Armendáriz Villalobos y Gilberto Sánchez Esparza, mientras que el moderador fue el periodista Saúl García.