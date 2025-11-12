Levanta alcalde Marco Bonilla diagnóstico en la colonia Alamedas

El alcalde Marco Bonilla realizó un recorrido por las calles de la colonia Alamedas, con el propósito de levantar un diagnóstico ciudadano y conocer de primera mano las necesidades en materia de servicios públicos y seguridad, mismas que serán canalizadas a las dependencias correspondientes para ser atendidas.

Acompañado por el director de Desarrollo Humano y Educación, Mario García y la diputada por el Distrito 12 Nancy Frías, el presidente municipal escuchó cada una de las solicitudes de las y los vecinos, quienes expresaron principalmente la necesidad de mejorar el asfalto y reforzar los patrullajes en la zona.

La petición más recurrente fue mejorar la iluminación del parque ubicado en las calles Alejandro Manzoni y Jacobo Leopardi, ya que la abundante vegetación impide el paso de la luz de las luminarias actuales.

Un grupo de vecinos, que se encontraba en el parque, se acercó al alcalde para solicitar la instalación de más lámparas y juntos caminaron por el área más arbolada para constatar la falta de visibilidad.

Además, las familias aprovecharon la visita de Marco Bonilla para pedir la colocación de reflectores en la cancha de básquetbol y en los juegos infantiles, pues con la llegada del invierno el sol se oculta más temprano y limita las horas de convivencia y recreación.