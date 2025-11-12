Bonilla califica como “tema político” propuesta de adelantar revocación de mandato

El alcalde Marco Bonilla calificó como un tema político la propuesta de Morena para adelantar la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que será el Instituto Nacional Electoral (INE) quien deberá definir la viabilidad del planteamiento.

La iniciativa busca empatar la consulta con las elecciones de 2027, en las que 17 estados, incluido Chihuahua, renovarán sus gubernaturas.

Ante ello, Bonilla subrayó que quienes discutan esta propuesta entre ellos senadores y diputados federales deben anteponer el respeto a la democracia y la libertad en los procesos electorales