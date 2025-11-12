Bonilla supervisa obras y entrega apoyos en Guadalupe

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, realizó una jornada de trabajo en el seccional rural de Guadalupe, donde supervisó la construcción de una cancha de fútbol rápido, inauguró la rehabilitación de banquetas y encabezó la entrega de alimento para ganado, como parte de las acciones de apoyo al desarrollo rural.

La nueva cancha de fútbol rápido se construye mediante el Presupuesto Participativo 2025, con una inversión de 5 millones 699 mil 98 pesos. El espacio contará con estructura de block cara de piedra, pasto sintético e instalación de malla ciclónica, beneficiando a jóvenes y familias de la comunidad con un área recreativa moderna y segura.

Durante su recorrido, Bonilla también inauguró la rehabilitación de banquetas en la calle principal del seccional, donde se realizaron trabajos de limpieza y colado en un tramo de 229 metros lineales, con una inversión de 60 mil pesos, en beneficio de más de 300 habitantes y visitantes.

Como parte del apoyo al sector agropecuario, el alcalde entregó más de 3 mil bultos de maíz rolado a productores locales, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, con el objetivo de fortalecer la alimentación del ganado y respaldar la economía de las familias del campo.

Bonilla destacó que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Municipal por impulsar el desarrollo integral de las comunidades rurales y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.