Arranca Tercer Foro “Juntos por tu Futuro” para educación Media Superior

Autoridades de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) inauguraron el Tercer Foro “Juntos por tu futuro” Espacio Común en educación Media Superior, que tiene como objetivo fortalecer la vinculación interinstitucional entre los planteles de este nivel.

En este espacio busca además conjuntar esfuerzos para la mejora continua en los ámbitos académico, planeación y trabajo coordinado.

La inauguración del evento estuvo a cargo del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde, quien destacó la importancia de promover espacios para la deliberación, consulta y concertación entre los 13 subsistemas.

Comentó que es de suma importancia mejorar la calidad educativa en beneficio de los 161 mil estudiantes, por lo que, durante tres días se expondrán conferencias magistrales, charlas y una serie de dinámicas dirigida a directivos.

Virginia Lorenzo Holm, coordinadora sectorial de Fortalecimiento Académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior, dijo que estos encuentros muestran la voluntad de colaboración entre los sectores educativo, empresarial y social.

Como parte del acto protocolario, la SEyD y la Universidad Regional del Norte (URN) firmaron un convenio de colaboración en materia de servicio social y prácticas profesionales.

El documento suscrito por Márquez Lizalde y Carlos González Montijo, rector de la URN, permitirá que 50 alumnas y alumnos de la carrera de Psicología de la institución de nivel Superior, atiendan a estudiantes en las escuelas preparatorias del estado.