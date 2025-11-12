Corral sigue evadiendo la ley, haciendo lo que quiere y simulando: Maru

La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, lanzó este miércoles fuertes críticas contra el exgobernador Javier Corral Jurado, a quien acusó de continuar evadiendo la ley y actuar con doble discurso frente a la ciudadanía.

“Corral sigue evadiendo la ley, haciendo lo que quiere y simulando. Viene en la hipocresía; que Dios lo bendiga y lo perdone por tanta injusticia contra el pueblo de Chihuahua y por tanta hipocresía ante los chihuahuenses”, expresó Campos al ser cuestionada sobre la situación jurídica del exmandatario.

Aunque no precisó a qué procesos judiciales hacía referencia, las declaraciones de la gobernadora se relacionan con las investigaciones que aún enfrenta Corral Jurado por presuntos actos de corrupción durante su administración (2016-2021).Hasta el momento, el exgobernador no ha emitido respuesta pública a los señalamientos de Campos Galván.