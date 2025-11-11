Mujeres chihuahuenses impulsan sus sueños a través de cursos de emprendimiento

Con el objetivo de impulsar la independencia económica y el desarrollo de las chihuahuenses, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), en colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), llevaron a cabo un curso de emprendimiento dirigido a mujeres que buscan iniciar o fortalecer sus negocios.

Durante estas capacitaciones, las participantes adquirieron conocimientos en temas como administración básica, estrategias de ventas, marketing digital y manejo de finanzas, herramientas clave para fortalecer sus proyectos productivos y fomentar su autonomía económica.

Guadalupe Diaz, jefa del departamento de Desarrollo Integral de la Mujer menciona que: la idea de estos cursos son para que las mujeres que ya tengan un oficio puedan darse una idea de cómo iniciar sus emprendimientos y las mujeres que ya tienen un negocio, es importante que acudan o que ya saben un oficio, se enteren qué es lo que sigue, para más información comunícate al 072 a la extensión 2616 o 2619.

Con acciones como estas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en alianzas estratégicas que promuevan la igualdad de oportunidades, el empoderamiento femenino y el fortalecimiento económico de las mujeres de Chihuahua.