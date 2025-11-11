Atención vecinos de las colonias Minerales I, II y III este jueves 13 y viernes 14 llegará el Mega Destilichadero

Con el objetivo de prevenir la proliferación de fauna nociva, así como la acumulación de objetos en viviendas o terrenos baldíos, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, llevará el programa Mega Destilichadero el jueves 13 y viernes 14 de noviembre a las colonias Minerales I, II y III.

Lo anterior, en un cuadrante que comprenderá desde la calle Hacienda Ojos Azules, Rio Sacramento, Vialidad los Nogales, Mineral las Adargas, Mineral del Oro, Monte Everest, Mineral Josefina, Hda. la Morita, Ignacio Rodriguez, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm

En esta ocasión, se contarán con dos puntos donde se recibirán los tiliches tanto el jueves 13 como el viernes 14, mismos que estarán ubicados en la intersección de las calles Monte Everest y Mineral 3 Estrellas, así como en Mineral Josefina y Mineral Polanco.

Es importante mencionar que el programa Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones conocidos como tiliches, por lo que se invita a la ciudadanía a dejar los mismos a pie de banqueta.

El programa no contempla la recolección de ramas de poda o escombro.