Invitan a Copa Chihuahua Cima

El gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte presentó este martes la Copa Chihuahua Cima, que se realizará del 14 al 17 de noviembre con 960 jugadores, niñas y niños en 60 equipos participantes.

La cuarta edición presenta innovaciones y sobre todo experiencias para los equipos inscritos, principalmente porque se atiende a infancias para dejar memorias importantes desde el deporte.

La Modalidad de futbol 7. Categorías: 2012, 2014 y 2016. Participación de equipos de Nuevo México, EUA, Texas, EUA, Coahuila, Chihuahua (capital), Parral, Cuauhtémoc, Galeana, Delicias, Ciudad Juárez.

El torneo se realizará en Club Independiente y en Polideportivo Luis H. Álvarez. Premios por categoría:• Primer Lugar Torneo A: Bolsa de 80,000 pesos.• Segundo Lugar Torneo A: Bolsa de 20,000 pesos.• Primer Lugar Torneo B: Bolsa de 12,500 pesos.