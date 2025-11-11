Celebrará ICHITAIP su 20 aniversario con la Jornada de Transparencia 2025.

“20 años Garantizando la Transparencia en Chihuahua”

En el marco de la celebración de su Vigésimo Aniversario “20 años Garantizando la Transparencia en Chihuahua”, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) celebrará el miércoles 19 de noviembre la Jornada de Transparencia 2025, evento en el que se contará con la participación del ex presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez y la ex comisionada presidenta y fundadora del IFAI, María Marván Laborde.

La Jornada de Transparencia 2025 “20 años Garantizando la Transparencia en Chihuahua”, encabezada por el Comisionado Presidente del Órgano Garante de Chihuahua, Sergio Rafael Facio Guzmán, y las Comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, tendrá como sede el Centro de Convenciones de Chihuahua, y tendrá como primer acto la conferencia de la politóloga y socióloga María Marván Laborde: “El impacto de la Reforma General en el Derecho de Acceso a la Información”.

Luego, el ex comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, dará su conferencia “El DAI después de las reformas generales”.

Con la realización de la Jornada de Transparencia 2025“20 años Garantizando la Transparencia en Chihuahua” el ICHITAIP promueve la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados, a través de incentivar la participación ciudadana a través de la discusión de ideas que muestren la importancia de la defensa del derecho constitucional del acceso a la información, así como la protección de datos personales.

El evento conmemorativo dará inicio a las 10:00 horas y la entrada es libre.