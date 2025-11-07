Reitera Municipio operativo vial para Cuulinaria el Festival del Buen Comer.

Estará prohibido estacionarse sobre Prolongación Teófilo Borunda, habrá 5 estacionamientos autorizados

El Gobierno Municipal de Chihuahua, recuerda que este 8 y 9 de noviembre se llevará a cabo Cuulinaria, el Festival del Buen Comer, la celebración gastronómica más grande de la ciudad en las instalaciones de Parque El Reliz.

Con la finalidad de ofrecer una experiencia cómoda, ágil y segura a todas las familias asistentes, se implementó un amplio operativo de movilidad y estacionamientos estratégicos, que permitirá un acceso controlado y eficiente al recinto.

Para facilitar la llegada al festival y evitar congestionamientos, se habilitaron estacionamientos oficiales en los siguientes puntos: El Encino, Parque El Rejón, El Reliz, Universidad La Salle, CANACO y Smart, de estos últimos tres, se dispondrá de rutas de transporte continuo para facilitar el acceso a los asistentes.

Se invita a las y los asistentes a planear su llegada con anticipación, utilizar los estacionamientos autorizados y, de ser posible, optar por vehículo compartido o transporte por aplicación para agilizar la movilidad del área.