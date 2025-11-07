Exige Yesi Reyes apoyo del Gobierno Federal para familias afectadas por lluvias en la región noroeste.

Chihuahua, Chih.– Las recientes lluvias que provocaron inundaciones en los municipios de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes dejaron a decenas de familias con pérdidas materiales. Ante esta situación, la diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Yesi Reyes, presentó un exhorto para que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Bienestar, declare la zona como área damnificada y levante un censo de personas afectadas con el fin de otorgar apoyos económicos y materiales.

La legisladora explicó que las anegaciones derivadas del desbordamiento del río Piedras Verdes dañaron más de 140 viviendas, además de escuelas y espacios comunitarios. Agregó que, mientras en entidades como Veracruz, Puebla o Querétaro la Federación desplegó operativos de ayuda, en Chihuahua no se ha brindado atención federal a las familias que perdieron su patrimonio. “No puede haber apoyos selectivos cuando se trata de emergencias; el bienestar debe aplicarse por igual a todos los mexicanos”, afirmó Reyes.

Yesi Reyes reconoció la respuesta del Gobierno del Estado, que desde el primer día ha atendido la emergencia con maquinaria y diversos insumos, así como el trabajo de autoridades municipales y asociaciones civiles en las labores de limpieza y recuperación. Sin embargo, señaló que la ausencia de acciones federales mantiene a muchas familias en incertidumbre sobre la reposición de bienes básicos y la reparación de daños. “La solidaridad local ha sido clave, pero no sustituye la responsabilidad de la Federación”, subrayó la diputada.

Finalmente, la legisladora indicó que el exhorto busca garantizar un trato equitativo para Chihuahua y que la ayuda federal llegue con reglas claras y a tiempo. “Las familias de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes requieren un censo serio y apoyos inmediatos. Es momento de que la Federación actúe y acompañe el esfuerzo que ya se realiza en territorio”, concluyó Reyes.