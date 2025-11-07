Bacheo del Municipio estará en seis zonas este viernes 7 de noviembre.

Se han atendido más de 58 mil baches en lo que va del 2025.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, realizará trabajos de bacheo este 7 de noviembre, mediante el programa emergente, en calles de las colonias: Ávalos, Margarita Maza de Juárez, Misión del Bosque, Revolución, Villa del Real y Villa Dorada.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán por la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el jueves 6 de noviembre, se han atendido 39 mil 755 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 58 mil 449 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.