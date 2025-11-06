Antonio Brown, exestrella de la NFL, detenido en EU por intento de asesinato.

Diario de México

By Gibran C.G

Antonio Brown, una de las figuras más polémicas y talentosas de la NFL, enfrenta un nuevo y grave capítulo fuera de los emparrillados. El exreceptor de los Tampa Bay Buccaneers fue extraditado a Estados Unidos y puesto bajo custodia policial en Miami, donde será juzgado por un caso de intento de asesinato con arma de fuego.

De acuerdo con la Policía de Miami, Brown fue detenido por alguaciles federales tras una orden judicial emitida en junio, y se encuentra a la espera de ser trasladado al condado de Miami-Dade.

El incidente que lo involucra ocurrió el 16 de mayo, durante un evento de boxeo en Miami. Según los reportes oficiales, el exjugador disparó en dos ocasiones contra un hombre tras una pelea en la que presuntamente le arrebató el arma a un guardia de seguridad.

La víctima declaró que uno de los disparos rozó su cuello, y que tuvo que ser atendida en un hospital.

Brown, sin embargo, ofreció su propia versión a través de redes sociales, asegurando que fue atacado por individuos que intentaron robarle sus joyas.

Campeón del Super Bowl LV con Tampa Bay, y exfigura de los Pittsburgh Steelers, Antonio Brown parecía encaminado al Salón de la Fama de la NFL gracias a sus números, pero su carrera se vio manchada por una larga lista de controversias, desde problemas legales hasta conductas erráticas fuera del campo.

A sus 37 años, el exjugador nacido en Miami enfrenta el desafío más grave de su vida: un proceso judicial por intento de asesinato que podría poner punto final a su legado deportivo.