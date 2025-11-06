Propone Cuauhtémoc Estrada reformar el sistema de representación proporcional y elección directa de regidores.

Teniendo como marco el Museo Semilla, en la capital del estado, se llevó a cabo la Audiencia Pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en Chihuahua, en ella el diputado coordinador de la bancada de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, presentó propuestas para fortalecer la legitimidad y representatividad de los órganos legislativos y municipales.

En este importante espacio de diálogo, presidio por Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, y la Gobernadora María Eugenia Campos Galván. el coordinador del grupo parlamentario de morena en el Congreso del Estado, propuso sustituir el actual sistema mixto de representación proporcional por un modelo basado completamente en los mejores porcentajes obtenidos por candidatas y candidatos que participaron en territorio, con el fin de legitimar la integración de los congresos locales.

“El sistema mixto que tenemos en Chihuahua, que combina listas de partido y prelación, no ha garantizado una representación equitativa. De los once diputados de representación proporcional, ocho provienen de listas y solo tres del esquema de mejores porcentajes. Proponemos pasar a un sistema puro de prelación, donde todas las diputaciones sean ocupadas por quienes participaron en campaña, hablaron con la ciudadanía y obtuvieron respaldo real en votos”, señaló el legislador morenista.

El diputado explicó que, en la elección local de 2024, los once candidatos con los mejores porcentajes que no ganaron la mayoría sumaron cerca de 300 mil votos, lo cual dijo, refleja una legitimidad suficiente para ocupar una curul.

Como segundo planteamiento, Estrada Sotelo propuso que la elección de regidores en los cabildos municipales sea directa, mediante voto ciudadano, en lugar del actual sistema de planillas impulsadas por los partidos políticos.

“Elegimos ya a jueces y magistrados por voto popular, pero seguimos sin elegir directamente a los regidores. Es momento de avanzar hacia una representación más auténtica en los municipios”, subrayó.

El legislador destacó que estas propuestas buscan profundizar la participación ciudadana y fortalecer la legitimidad democrática de las instituciones locales, en el marco del proceso de transformación política que vive el país.

Finalmente, reconoció el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por abrir espacios de análisis y debate hacia un nuevo modelo político y electoral más cercano a la ciudadanía.