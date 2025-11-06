Defenderemos el federalismo electoral y los derechos ciudadanos: Alfredo Chávez.

Pide legislador abrir el diálogo sobre la reforma electoral y mantener la autonomía de los órganos locales

Chihuahua, Chih.– En su participación dentro de los Foros de la Reforma Electoral, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, afirmó que Chihuahua es ejemplo de federalismo y participación ciudadana.

Su intervención estuvo centrada en defender la autonomía de los órganos locales y los mecanismos de participación como el referéndum, el plebiscito y el presupuesto participativo. “El grito de Chihuahua siempre ha sido el del federalismo, de la democracia que se construye desde abajo y no se impone desde el poder”, expresó el legislador al iniciar su ponencia.

Durante su mensaje, Chávez Madrid relató que Chihuahua ha fortalecido su marco legal con instituciones que garantizan la participación ciudadana y citó ejemplos concretos, como el plebiscito financiado por el propio municipio ante la falta de recursos del Instituto Estatal Electoral, así como los más de 80 mil participantes registrados en las jornadas del presupuesto participativo de la capital del estado.

“Por eso decimos con claridad: Los OPLES deben mantenerse, porque son la columna vertebral de la democracia participativa. Pensar en centralizar la operatividad electoral sería poner en riesgo la representación ciudadana”, sostuvo.

El diputado panista planteó cuatro líneas de acción ante la Comisión: fortalecer el presupuesto de los organismos electorales, eliminar el discurso de que la democracia “sale cara”, garantizar que los ciudadanos sigan contando los votos y que los procesos se mantengan bajo instituciones autónomas, no bajo control del gobierno. “La democracia no es un gasto, es y será siempre una inversión”, puntualizó.

Finalmente, Chávez Madrid reconoció la apertura al diálogo del jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, a quien consideró un interlocutor congruente en un momento de polarización.