Renuncian 6 de los 11 policías que consumían cocaína

Julio Salas Comisario en jefe de la policía municipal, informó que seis de los 11 policías que resultaron positivo a cocaína en el antidoping sorpresa de la semana anterior, ya presentaron su renuncia, y el resto fueron sometidos al proceso administrativo de investigación.

“Seis de los 11 ya presentaron su renuncia, el resto son investigados, destacar que, para el total de a la corporación los resultados positivos al toxicológico son el .8 por ciento, aunque también se investiga por parte del Órgano Interno de Control de dónde consiguieron la sustancia, destacar que, no son elementos del mismo grupo policial”.

Una vez identificados se inició un procedimiento de remoción y fueron desarmados en tanto se espera la resolución.

Cabe mencionar que para el desarrollo del protocolo del examen toxicológico, los agentes fueron notificados el mismo día de la prueba, en cumplimiento del compromiso a la Licencia Oficial Colectiva No. 166, dirigida a personal que portan armas en la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Además se contó con la organización de los mandos a fin de mantener la vigilancia de seguridad en la ciudad, sin que se descuidara ninguno de los cuadrantes.