Menos vueltas y más facilidad, avanza Municipio en mejora regulatoria y trámites digitales

Las y los chihuahuenses cuentan ya con trámites municipales más rápidos, simples y accesibles gracias al impulso del Gobierno Municipal a la mejora regulatoria y a la digitalización de servicios.

Para continuar fortaleciendo la eficiencia en la atención ciudadana, la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental realizó el Segundo Foro Anual de Mejora Regulatoria, donde participaron enlaces de todas las dependencias municipales.

Durante el encuentro se presentaron los avances logrados y las nuevas disposiciones establecidas por el Gobierno Federal, además del plan de trabajo que guiará el cierre de 2025 y el inicio de 2026, enfocado en simplificar, digitalizar y optimizar los procesos administrativos.

Alejandra López, subdirectora de Innovación del Municipio, explicó que los ajustes recientes buscan incrementar el número de trámites digitalizados y simplificar los existentes, con el fin de ofrecer una mejor experiencia a la ciudadanía. “Lo que buscamos es hacer mejoras internas para lograr una administración más eficiente y cercana a la gente”, destacó.

López subrayó que el municipio ha avanzado de manera importante gracias al trabajo conjunto con los enlaces de mejora regulatoria. “En tres años hemos logrado un avance superior al 84 por ciento en la digitalización de trámites dentro de la ventanilla virtual. Nuestro objetivo es que todos los trámites estén disponibles en línea y que más ciudadanos conozcan y usen esta herramienta”, puntualizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con la innovación, la transparencia y la mejora continua de los servicios públicos, consolidando una administración moderna, eficiente y al servicio de la gente.