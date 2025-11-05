Denuncia el PAN a Cruz Pérez Cuéllar por donar juego a Kínder en CUU

El Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua presentó denuncias ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Fiscalía Anticorrupción y el Instituto Estatal Electoral (IEE) en contra del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por presunto uso indebido de recursos públicos y abandono de funciones.

De acuerdo con el área jurídica del partido, las querellas se derivan de la participación del presidente municipal juarense en la entrega de juegos infantiles realizada el pasado jueves 30 de octubre en un jardín de niños del municipio de Chihuahua, durante horario laboral.

La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, señaló que además del abandono de funciones, el alcalde habría incurrido en actos de promoción personalizada, ya que los juegos entregados portaban etiquetas con sus iniciales.

“Estamos solicitando que las autoridades investiguen si se utilizaron recursos públicos de Juárez en un evento fuera de su jurisdicción y en beneficio de su imagen personal”, afirmó Álvarez.

El PAN pidió que las instancias correspondientes determinen si las acciones del edil violan la normatividad electoral y administrativa vigente en el estado.