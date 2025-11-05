Renuevan alumbrado público en cinco colonias

El Gobierno Municipal de Chihuahua continúa fortaleciendo la infraestructura urbana y la seguridad de las familias con la modernización del alumbrado público en otras cinco colonias de la ciudad, beneficiando directamente a 4 mil 188 habitantes.

Con una inversión superior a los 670 mil pesos, el Municipio renovó 123 luminarias en las colonias Luis Donaldo Colosio, Mármol II, Villa Hermosa I y II y Clara Córdoba, dotando a sus calles de una iluminación más eficiente, segura y amigable con el medio ambiente.

Es de mencionar que el alcalde Marco Bonilla ha reiterado que uno de los ejes centrales de su administración es mantener la ciudad iluminada, segura y funcional, mediante un programa permanente de mejora de infraestructura en colonias, avenidas y espacios públicos.

Lo anterior lo confirma la señora Adriana Enríquez Ayala, quien agradeció que a su colonia llegara la modernización del alumbrado público LED, ya que antes tenían luminarias amarillas que no daban luz y ahora estas lámparas modernas brindan mayor seguridad para las personas que sale temprano de casa para ir a sus trabajos.

Por su parte el director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín, destacó que estas acciones reflejan el compromiso del alcalde Marco Bonilla con el bienestar y la tranquilidad de las familias chihuahuenses.

Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de seguir construyendo un Chihuahua más moderno, seguro y habitable para todas y todos.