Chihuahuenses disfrutaron una noche de cine con la película “Coco

Decenas de familias chihuahuenses disfrutaron de una noche de convivencia, cultura y tradición con la proyección de la película “Coco” durante la función de Cine al Aire Libre, organizada por el Gobierno Municipal.

El evento, realizado por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación a través de la Subdirección de Atención a la Juventud, se llevó a cabo la noche del martes 4 de noviembre en la Casa de la Juventud, donde las familias compartieron una velada segura y recreativa.

Esta actividad formó parte de las celebraciones del Día de Muertos, con el propósito de mantener vivas las tradiciones mexicanas, fortalecer la unión familiar y promover el orgullo por nuestras raíces culturales.

Con entrada gratuita, las y los asistentes llevaron sus propias sillas, alimentos y bebidas (no alcohólicas), creando un ambiente cercano y alegre que reflejó el espíritu de comunidad que distingue a Chihuahua Capital.

Para conocer más sobre próximas actividades culturales y recreativas, las y los interesados pueden comunicarse a la Subdirección de Atención a la Juventud al teléfono 072, extensiones 6568 y 6569, o acudir a sus oficinas ubicadas en avenida de la Cantera s/n, Campestre I Etapa, en horario de 8:30 a 16:00 horas en días hábiles.

