Obtienen más de 9 mil personas la nacionalidad mexicana mediante el programa “Soy México” 2025

La Secretaría General de Gobierno informó que, tras dos meses de implementación, la Dirección General del Registro Civil ha concluido la quinta edición del programa “Soy México”, con un total de 9 mil 449 personas que obtuvieron la nacionalidad mexicana.

Con esta cifra, el Gobierno del Estado ha fortalecido la política estatal de inclusión jurídica y social, para un total de 31 mil 395 nuevos mexicanos en lo que va de la administración.

Soy México es una estrategia binacional impulsada en Chihuahua por el Registro Civil, en coordinación con el Registro Nacional de Población (Renapo) y el Sistema de Estadísticas Vitales de Estados Unidos.

Está orientada a garantizar el acceso a la nacionalidad mexicana a las personas nacidas en el país vecino, hijos de padre o madre mexicanos, con el objetivo de que quien regrese a México obtenga su acta de nacimiento y CURP, para que no encuentre obstáculos para integrarse a la vida social, educativa, laboral y económica.

Las facilidades otorgadas por el Gobierno del Estado durante 2025, han generaron una suma de 9 millones 467 mil pesos en ahorro para los nuevos mexicanos.

Como parte de los beneficios, se eliminó el requisito de pago de derechos, la traducción y, con la reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la dependencia informó que eliminó el requisito de apostilla cuando se trata de inscripciones de nacimiento para obtener nacionalidad.

Estas medidas simplificaron el proceso administrativo y reforzaron el principio constitucional de gratuidad y accesibilidad en el registro de identidad, para garantizar el acceso a la nacionalidad mexicana y conseguir que 2025 sea la edición históricamente más exitosa del esquema.

A partir de ahora, las personas beneficiadas podrán acceder a programas sociales, obtener su credencial para votar (INE), tramitar su pasaporte mexicano y ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos sin necesidad de acreditar estancia migratoria alguna, en reconocimiento de su nacionalidad.

Las personas inscritas en el programa, ya pueden adquirir su acta en cualquier caja de Recaudación de Rentas.