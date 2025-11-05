Maru acudirá a reunión por cierre a exportación de ganado

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, confirmó que participará la próxima semana en una reunión con autoridades del sur de Estados Unidos para abordar el cierre de la frontera a la exportación de ganado en pie.

Campos Galván explicó que el Gobierno del Estado mantiene comunicación constante con productores y autoridades de ambos países, con el propósito de encontrar alternativas que permitan reactivar el comercio ganadero, una de las principales actividades económicas en la entidad.

Detalló que al encuentro asistirán representantes de los estados fronterizos de México y de Estados Unidos, así como funcionarios del sector agropecuario, con el objetivo de establecer una ruta de trabajo conjunta.

La mandataria reconoció que todavía no existen acuerdos concretos, pero subrayó que su participación busca respaldar las gestiones para restablecer el flujo de exportaciones y proteger los intereses de los ganaderos chihuahuenses.