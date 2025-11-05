Expone Marco Bonilla plan de trabajo a empresarios COPARMEX

El alcalde Marco Bonilla, se reunió con COPARMEX Chihuahua, para compartirles el plan de trabajo y visión para la ciudad, en un llamado a colaborar juntos para beneficio de las familias en materia económica.

Como parte de esta exposición, el Alcalde les señaló los avances en la competitividad que ha tenido la Capital durante estos años, ya que ahora se encuentra en el quinto lugar de las ciudades más competitivas del país, además de la segunda con mejor calidad de vida y la primera en innovación.

Específicamente, abordó el desarrollo de la ciudad gracias a obras de infraestructura, inversión en seguridad, alumbrado LED, plan de movilidad, fortalecimiento a la transparencia, servicios públicos y desarrollo humano.

Compartió que en seguridad, se busca el reforzamiento de la fuerza policial, para llegar al estándar de elementos que pide la ONU para mayor tranquilidad de las familias, además de más equipamiento y profesionalización, así como tecnología de vanguardia como lo ha sido la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU).

Por otra parte, destacó que en materia de Desarrollo Humano y Económico, habló de apostarle a invertirle al emprendimiento y a la educación donde se ha apoyado por medio de becas y la creación del Centro STEM.

Además, para fomento del turismo, la capital ha tenido buena recepción en eventos como el FICUU, Cuulinaria, Antojos, entre otros; lo que ha ayudado en la ocupación hotelera y consumo en la ciudad.

A su vez, destacó que la mayor parte del PIB que se genera en la ciudad corresponde al sector terciario, y Chihuahua ha sido punta de lanza en el producto local que emana, por lo que exhortó a sumarse a la marca de la ciudad y promoverla para aumentar la economía chihuahuense.

Finalmente, el Alcalde exhortó a trabajar juntos por la ciudad y a hacer mancuerna para mejorar la ciudad, como un solo equipo por el bien de Chihuahua.