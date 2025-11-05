Celebra Pérez Pavía nuevo pozo de agua en Ahumada

El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Ismael Pérez Pavía, celebró la inauguración del nuevo pozo de agua potable en la colonia Barrio de Fátima, en Ahumada, una obra que mejorará la vida de más de 20 mil habitantes. “El agua es vida y hoy miles de familias tendrán un servicio digno y constante; eso es progreso real”, expresó el legislador.

Pérez Pavía reconoció el esfuerzo del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Desarrollo Rural por impulsar proyectos que responden a las necesidades más urgentes de la gente. También destacó el trabajo del Ayuntamiento de Ahumada, que junto con el equipo de Mecanización de la SDR hizo posible esta importante obra.

“Cuando Estado y municipios trabajan de la mano, los resultados se notan. Hoy Ahumada da un paso más hacia adelante, y eso nos llena de orgullo”, afirmó el diputado del distrito, quien reiteró su compromiso de seguir gestionando acciones que mejoren la calidad de vida de las familias chihuahuenses.